Uzm. Dr. Selami Ay, güneş çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan, vücudun ısı düzenleme mekanizmalarının bozulduğu ciddi bir tablo olduğunu söyledi. "Çocuklar, ter bezlerinin tam gelişmemesi, metabolizmalarının daha hızlı çalışması ve su kaybına karşı daha hassas olmaları nedeniyle güneş çarpmasına daha yatkındır" şeklinde konuştu.

"Belirtiler hafife alınmamalı"

Güneş çarpmasında görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. Ay, "Genellikle uzun süre güneşte kalma, sıcak ve nemli havalarda yoğun fiziksel aktivite ya da yetersiz sıvı alımı sonrası görülür. Halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan tablo, ileri düzeyde bilinç bulanıklığı, nöbet, hızlı nabız, düşük tansiyon ve komaya kadar ilerleyebilir. Bu nedenle erken müdahale büyük önem taşır" dedi.

Tanının genellikle klinik örneklerle konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ay, "Rektal ateş ölçümünde 40 derecenin üzerindeki değerler, güneş maruziyeti öyküsü ve sistemik belirtiler tanıyı destekler. Gerekli durumlarda kan testleri ile böbrek, karaciğer fonksiyonları ve elektrolit dengesi değerlendirilir" açıklamasında bulundu.

"Tedavi kadar korunmak da önemli"

Hafif vakalarda iyileşmenin 1-2 gün içinde sağlanabildiğini, ancak orta-ağır vakalarda iyileşme süresinin 3 ila 7 günü bulabileceğini belirten Uzm. Dr. Ay, "İleri düzey güneş çarpması vakalarında karaciğer, böbrek ve sinir sistemi etkilenebilir. Bu nedenle tedavi sonrası çocukların en az 48 saat gözlem altında tutulması gerekir" diye konuştu.

Tedavi kadar koruyucu önlemlerin de önemli olduğunun altını çizen Dr. Ay, "Çocuklar 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkarılmamalı, açık renkli, ince, pamuklu giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalı, bol sıvı tüketimi sağlanmalı, güneş koruyucu kremler (SPF 30 ve üzeri) dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli ve 2-3 saatte bir yenilenmeli, küçük çocuklar kapalı araçta kesinlikle yalnız bırakılmamalı" bilgilerini verip, çocukları ve ebeveynleri uyardı.

Özellikle 1 yaş altı bebekler, kronik hastalığı olan çocuklar, aşırı kilolu çocuklar ve sıvı alımı yetersiz bireylerin daha dikkatli izlenmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ay, "Çocukların yaz mevsiminde sağlıklı ve güvenli şekilde vakit geçirebilmesi, ancak ebeveynlerin bilinçli yaklaşımıyla mümkündür. Güneşin keyfini çıkarırken sağlığı riske atmamak hepimizin önceliği olmalıdır" ifadelerini kullandı.