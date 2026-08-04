CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

CHP'de yaşanan ayrılığın ardından kurulan Yeni Parti'nin olası bir seçimde alacağı oy oranı merak konusu olurken, ORC Araştırma bu konuda ilk anket çalışmasını gerçekleştirdi. 27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

YENİ PARTİ İKİNCİ, CHP ÜÇÜNCÜ

Anketin öne çıkan sonuçlarından biri, CHP ile Yeni Parti arasındaki 7,6 puanlık fark oldu. Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti yüzde 19,4 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, CHP yüzde 11,8 ile üçüncü sırada kaldı. Araştırmada DEM Parti yüzde 8,5, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti yüzde 5,6 oy aldı.

Ankette BBP’nin oy oranındaki artış öne çıktı. Büyük Birlik Partisi yüzde 3,4’e ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8 oy aldı. Saadet Partisi yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2 seviyesinde kaldı.

ORC Araştırma tarafından yayımlanan araştırma şu şekilde;