İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Sıdal Aslan, kadınlarda yarı finale yükseldi.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonada A ve B grubunda 30'ar sporcu yarı finale yükselme mücadelesi verdi. İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1443 puanla grubunu 7. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nda mücadele eden 1403 puanla 17. oldu ve yarı finale çıktı.

Kadınlar yarı final mücadelesi ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Şampiyonada yarın ise erkeklerin eleme maçlarıyla kadınların yarı final eskrim sıralaması yapılacak.

Yarı finale kalan kadın sporcular şöyle:

Türkiye: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan

Belarus: Mariya Gnedtchik, Viyaleta Hureyeva, Milkana Piavets, Iryna Prasiantsova, Anastasiya Arol

Büyük Britanya: Emma Whitaker, Kerenza Bryson, Charlie Follett, Chloe Johnson, Olivia Green, Poppy Clark

İtalya: Valentina Martinescu, Ludovica Montecchia, Elena Michelli, Aurora Tognetti

Rusya: Alisa Melikhova, Iuliia Borovkova, Viktoriia Sazonova, Yana Soloveva

İsviçre: Anna Jurt, Florina Jurt, Jurt Katharina, Vivienne Meyer

Macaristan: Rita Erdos, Blanka Bauer, Blanka Guzi

Fransa: Louison Cazaly, Derval Mathilde, Rebecca Castaudi

Polonya: Hanna Jakubowska, Malgorzata Karbownik

İsveç: Marlena Jawaid

Ukrayna: Iryna Boicheniuk

Litvanya: Gintare Aleksandravice