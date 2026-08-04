İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Sıdal Aslan, kadınlarda yarı finale yükseldi.
Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonada A ve B grubunda 30'ar sporcu yarı finale yükselme mücadelesi verdi. İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1443 puanla grubunu 7. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nda mücadele eden 1403 puanla 17. oldu ve yarı finale çıktı.
Kadınlar yarı final mücadelesi ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Şampiyonada yarın ise erkeklerin eleme maçlarıyla kadınların yarı final eskrim sıralaması yapılacak.
Yarı finale kalan kadın sporcular şöyle:
Türkiye: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan
Belarus: Mariya Gnedtchik, Viyaleta Hureyeva, Milkana Piavets, Iryna Prasiantsova, Anastasiya Arol
Büyük Britanya: Emma Whitaker, Kerenza Bryson, Charlie Follett, Chloe Johnson, Olivia Green, Poppy Clark
İtalya: Valentina Martinescu, Ludovica Montecchia, Elena Michelli, Aurora Tognetti
Rusya: Alisa Melikhova, Iuliia Borovkova, Viktoriia Sazonova, Yana Soloveva
İsviçre: Anna Jurt, Florina Jurt, Jurt Katharina, Vivienne Meyer
Macaristan: Rita Erdos, Blanka Bauer, Blanka Guzi
Fransa: Louison Cazaly, Derval Mathilde, Rebecca Castaudi
Polonya: Hanna Jakubowska, Malgorzata Karbownik
İsveç: Marlena Jawaid
Ukrayna: Iryna Boicheniuk
Litvanya: Gintare Aleksandravice