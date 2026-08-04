UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları, bu akşam oynanan 8 müsabakayla başladı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2

FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1

Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0

Levski Sofia: 1 - Kairat: 0

Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0

Sparta Prag: 2 - Lyon: 1

Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0

Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3

Kaynak: İHA