Kadıköy’de, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli Hyojeong Park’ı taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır hakim karşısına çıktı. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Benzer suçlardan sabıkası olduğu gerekçesiyle cezada indirim uygulanmadı.

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran’da Kadıköy’de yürürken canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park, canlı yayın esnasında kendisini taciz eden Yusuf Ziya Ağır’dan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır olduğunu belirledi. Ekipler, Yusuf Ziya Ağır’ı Pendik’te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ’’basit cinsel saldırı’’ suçundan tutuklandı.

Davanın ilk celsesi bugün görüldü. Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ziya Ağır cezaevinden getirilirken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı avukatlar da salonda hazır bulundu.

"Sadece eşimi düşünüyorum"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Ziya Ağır, "Yanlış anlaşılmalar oldu özür dilerim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimi düşünüyorum başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

İlk celsede indirimsiz ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Ziya Ağır’ı ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan, sanığın benzer suçlardan 2 sabıkası daha olması nedeniyle cezada indirim uygulanmadı.