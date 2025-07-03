Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, eksi 35 derece soğukla karşılaştı.

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştiren bir grup dağcı, hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti.

Tırmanış boyunca yoğun sis, şiddetli rüzgar ve buz kesen havayla karşılaşan ekip, yerel dağ rehberi Resul Civaş önderliğinde zirveye ulaştı.

Saç ve sakalları buz tutan dağcılar için bu tırmanış unutulmaz bir deneyim oldu.

Rehber Resul Civaş, zirvede karşılaştıkları hava koşullarının olağanüstü olduğunu belirtti. Temmuz ayında eksi 35 dereceyle karşılaşmanın oldukça nadir olduğunu söyleyen Civaş, sis ve fırtınanın tırmanışı ciddi şekilde zorlaştırdığını ancak ekibin büyük bir özveriyle hareket ettiğini ifade etti. Zirveye ulaşmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.