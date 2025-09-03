Balıkesir’in Erdek açıklarında yürütülen arama çalışmalarında iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cansız beden denizden çıkarıldı. TCG Alemdar gemisinden dalgıçların katıldığı operasyonda naaş tek parça halinde su yüzeyine alındı.
TCG Alemdar gemisi tarafından yürütülen çalışmalarda, ROV cihazıyla deniz tabanında yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25’te satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde çıkarıldı.
Yapay işlemlerin tamamlanmasının ardından cansız bedenin Bandırma’ya götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA