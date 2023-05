AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan YILMAZ GÜREL, afetzedeler için toplanan yardım ÇALIŞMA sahalarına ziyarette bulundu. Deprem bölgelerine gönderilecek eşyaların ambalajlanarak tırlara yüklenme işini yapan hemşehrileri ve yardımsever vatandaşlarla görüşen Gürel; Konuyla alakalı ise şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tarifi zor bir afet yaşadık. Önce saat 04.17’de 7,7 ve akabinde saat 13.24’te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler ile yüreğimiz yandı. Can kaybımız, acımız büyük. Rabbim ölenlere rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan canlarımızın bir an evvel sağ sağlim kurtarılması için Afad, Kızılay, ukema ve tüm gönüllü kurtarma ekiplerimiz inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Malum,

Devletimiz afet anından itibaren tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Sn. Cumhurbaşkanımız süreci olayın gerçekleştiği andan itibaren yakınen takip etmektedir. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımız müsterih olsun.

Afetzede vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yurdumuzun her kesiminde sürmektedir.

İnegöl’ümüzün de bu konuda her zamanki gibi hassassiyet göstererek öncü olması, farkını ortaya koyması beni duygulandırdı, onurlandırdı. Hemşehrilerimiz afetzedelere yardım etmek için gün boyu afet bölgesindeymişçesine seferber oldular ve tırlarca yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdiler. Rabbim birliğimizi daim etsin. Allah razı olsun.

Gün 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Bu çerçevede ülkemizin tüm imkanlarıyla birlikte; Bakan, Milletvekilleri ve yöneticilerimizle seferber durumdayız. Ben de inşallah Adana’da olacağım. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.

Milletimizin başı sağ olsun, Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin.

Geçmiş olsun Türkiye… “ diye sözlerini sonlandırdı.