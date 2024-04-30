İnegöl’de önceki gün gerçekleşen köy turnuvası maçında ikisi ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İnegöl Türkmen Boyları Derneği Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ve yönetimi, Alibeyköy ve Gündüzlü mahallelerini ziyaret ederek, sağ duyu çağrısında bulundun.

İnegöl’de düzenlenen köyler ligi futbol turnuvasında dün akşam saat 20.30’da başlayan Alibeyköy-Muzalspor müsabakasında tribünde meydana gelen kavga sonrası ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından mahalleleri yönetimiyle birlikte ziyaret eden İnegöl Türkmen Boyları Derneği Federasyonu Başkanı İsmail Kösen, “Alibeyköy ve Gündüzlü Kardeş iki köyümüzdür. Pazar günü spor müsabakasında yaşanan tatsız olay tüm İnegöl insanımızı üzmüştür. Şehir olarak hassas günler geçirdiğimiz dönemde şehrimizin kötü anılmasını istemiyoruz. Bugün Alibeyköy muhtarımız Emin Ok, Gündüzlü muhtarımız Ertuğrul Kızıl dernek başkanlarımız Sebahattin Aracıdoğan ve Halil TOY ile birlikte aileleri ve köyleri ziyaret edip sağlıkları sıhhatleri yerinde olan gençlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek böyle olayların bir daha yaşanmaması için temennilerde bulunduk” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ