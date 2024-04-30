Ticaret Bakanlığı tavuk eti ihracatında sınırlandırma getirdiklerini, 1 Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton şeklinde yapılacağını açıkladı.

Bakanlık taraflı yapılan açıklamada sektörün uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza ettiği belirtilen açıklamada, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü eğilim oluşturduğu ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarttığı ifade edildi.

Ayrıca,"2024'ün ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir. Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimleri analiz edilmiş, iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek, üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir."

8 Firmaya para cezası verildi

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında incelenmek üzere, 1 Ekim 2022-31 Ekim 2023 dönemini kapsayacak şekilde, 16 üretici firmanın Ticaret Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği belirtilirken, haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezası verildiği açıklandı.