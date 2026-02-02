Gürsu Belediye Başkanlığı'nca 5 Adet Taşınmaz Satış İhalesi Yapılacaktır.

1-İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası

Tel : 0 224 371 50 00

Fax : 0224 371 50 14

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 35/A Maddesi ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihaleler tabloda belirtilen tarih ve saatte Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.

3-İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.

-İhale konusu kiralanacak / satılacak yere ait ilgili şartname isteklilere 1.000,00-TL bedel karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir. Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.

4-TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu yerler için tabloda belirlenen Geçici Teminat bedellerini en geç ihale saatine kadar, Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,

c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.

d-)Kimlik fotokopisi.

e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

i-)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

6 - EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.

8 -TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

9-BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.



Sıra No Taşınmaz Adresi Kullanım Alanı Niteliğiİ Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1

Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi 325 Ada 31 Parsel Asma Katlı Dükkan Gürsu / BURSA 200 m² Dükkan SATIŞ 12.500.000 TL 375.000 TL 10.02.2026 10:30 2 Zafer Mahallesi Zafer Caddesi :2/C Gürsu Belediyesi Kültür ve Çok Amaçlı Hizmet Binası Zemin Kat 3146 Ada 13 Parsel de Bulunan 1 Nolu Dükkan Gürsu / BURSA 69 m² Dükkan SATIŞ 7.000.000 TL 210.000 TL 10.02.2026 10:45 3 Zafer Mahallesi Zafer Caddesi 2/C Gürsu Belediyesi Kültür ve Çok Amaçlı Hizmet Binası Zemin Kat 3146 Ada 13 Parsel de Bulunan 2 Nolu Dükkan Gürsu / BURSA 67 m² Dükkan SATIŞ 12.000.000 TL 360.000 TL 10.02.2026 11:00 4 Zafer Mahallesi Zafer Caddesi 2/C Gürsu Belediyesi Kültür ve Çok Amaçlı Hizmet Binası Zemin Kat 3146 Ada 13 Parsel de Bulunan 3 Nolu Dükkan Gürsu / BURSA 110 m² Dükkan SATIŞ 15.000.000 TL 450.000 TL 10.02.2026 11:30 5 Zafer Mahallesi Zafer Caddesi 2/C Gürsu Belediyesi Kültür ve Çok Amaçlı Hizmet Binası Zemin Kat 3146 Ada 13 Parsel de Bulunan 4 Nolu Dükkan Gürsu / BURSA 138 m² Dükkan SATIŞ 16.400.000 TL 492.000 TL 10.02.2026 11:45