Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, alt geçitler tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar suyla kaplanan yollarda mahsur kalırken, yayalar da zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastığı öğrenildi.

Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de ihbarlar üzerine su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.