Karlı ve buzlu havalarda özellikle zeminin büyük risk oluşturduğunu belirten Reşat Hamurcu, alınacak basit önlemlerle ciddi yaralanmaların önüne geçilebileceğini söyledi. Hamurcu, kış şartlarında kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmesinin en önemli tedbirlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Eldiven kullanılabilir, diz ve kalçayı koruyan kalın kıyafetler tercih edilebilir" dedi. Uzun süreli yürüyüşler öncesinde mutlaka 5–10 dakikalık ısınma yürüyüşü yapılması gerektiğini ifade eden Hamurcu, ısınmış kasların düşme anında daha hızlı tepki verdiğini ve sakatlanma riskini azalttığını belirtti. Özellikle kayak yapanlar ve mahalle aralarında kayan vatandaşların, ısınma yapmadan aktiviteye başlamaması gerektiğini dile getiren Hamurcu, "Kaslar soğukken yapılan aktivitelerde kopma ve ciddi sakatlık riski artar. Düşerken elleri sert şekilde yere koymaktan kaçınılmalı. Mümkünse kalça üzerine ve yan şekilde düşmeye çalışılmalı. Bu, yüzey alanını artırarak basıncı azaltır" ifadelerini kullandı. Kayak yapanların ise dizlerini kilitlememesi gerektiğini belirten Hamurcu, dizlerin hafif fleksiyonda tutulmasının sakatlık riskini azalttığını söyledi.

"Belden eğilme tehlikeli"

Karlı zeminde yük taşırken belden eğilmenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Hamurcu, "Mutlaka bacak gücü kullanılmalı. Aksi halde bel fıtığı gibi rahatsızlıklar oluşabilir" uyarısında bulundu. Hamurcu, kayak veya egzersiz sonrası düşme yaşanması durumunda ağrının önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geçer denilmemeli. Kırık ya da fark edilmeyen başka bir sağlık sorunu olabilir. En yakın hastanenin acil servisine başvurulmalı" dedi.

Aktivite sonrası soğuma egzersizlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Hamurcu, eve gelindikten sonra hafif hareketler ve 5–10 dakikalık yürüyüşle kasların rahatlatılmasının önemine dikkat çekti.