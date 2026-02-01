Diyetisyen Sobacı, "Sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebiliyor" dedi.

"Sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebiliyor"

Diyetisyen Zişan Sobacı, "Hedonik açlık, vücudun enerjiye ihtiyacı olmadığı halde lezzetli yiyeceklere karşı duyulan istektir. Bu açlık türü mideyle değil, beyinle ilgilidir. Özellikle stres, can sıkıntısı, yoğun iş temposu ve sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebiliyor. Bu durumda kişi tok olsa bile yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyor" ifadelerini kullandı.

Hedonik açlığın kontrol altına alınmadığında kilo artışına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açtığını vurgulayan Sobacı, "Bu tür yeme davranışı zamanla obezite, insülin direnci ve metabolik hastalıkların riskini artırabilir. Gerçekten aç olup olmadığınızı sorgulayın. Duygusal yeme farkındalığı kazanın. Evde sağlıksız atıştırmalıkları sınırlayın. Yavaş ve bilinçli yemek yiyin. Stres yönetimine önem verin" şeklinde konuştu.