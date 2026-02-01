

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 11 Ocak günü sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.



Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan Mert Can Çevikel, kazanın ardından geçen 20 günün sonunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.