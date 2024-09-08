Gürsu Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan okullardaki temizlik ve bakım işlerini tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Gürsu Belediyesi, okul heyecanı yaşayan öğrenciler, idareciler ve öğretmenler için okulların bakım, onarım, peyzaj ve temizlik işlerini tamamladı. Gelen talepler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonrasında okul bahçeleri düzenlendi. Bazı okullarda tamir ve tadilat işlemleri yapılırken bazılarında ise peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları ile okullardaki tüm ihtiyaçların envanterinin çıkarıldığı iş planı sonrasında, hızlıca yapılan müdahalelerle, Gürsu okullarındaki tüm hazırlıklar yapıldı.

“Okullarımız çocuklarımızı bekliyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ekiplerin tüm okullardaki ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yaptığını belirtti.