Gürsu Belediyesi tarafından YKS ve KPSS sınavlarına ücretsiz kaynak, ortam ve öğretmen desteği alan öğrenciler, şu an Türkiye’nin birbirinden güzel üniversitelerinde istedikleri bölümü okuyor.

Gürsu Belediyesi, 3 yılda 165 öğrenciye verdiği ücretsiz kurslarla, üniversite sınavlarına hazırlandı. Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ücretsiz eğitimlerle, öğrenciler hayallerindeki üniversiteleri kazanma yolunda destekleniyor. Gürsu’da 165 öğrenci arasından 105 öğrenci istedikleri üniversiteleri kazandı. Bu yıl, 30 Eylül tarihinde başlayacak kurslar çerçevesinde 80 öğrenci eğitim alacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yüzde 70’ten fazla bir başarı ortalamamız var. Bu da belediye imkanları ile harikalar oluşturmak demek” dedi.

Haftanın 7 günü, 08.00- 22.00 saatleri arasında, kütüphane ve çalışma salonlarıyla hizmet verilen tarihi binanın bahçe ve kafeterya bölümlerinde, ücretsiz sunulan çay ve çorba eşliğinde, öğrenciler, öğretmenler ve kitap okumak için gelen misafirler dinlenme imkanı da buluyor.

Üç bin adet kitapla kütüphane hizmeti, sınırsız internet ve tablet kullanımı sunulan Değirmen Millet Kıraathanesi bünyesindeki hizmetler çerçevesinde, ücretsiz YKS - KPSS kursları ve deneme sınavları, uzmanlardan gençlere yönelik eğitim ve sosyal içerikli seminerler, kültürel, eğitsel geziler de gerçekleştirilmekte.