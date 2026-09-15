Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 95,60 TL’ye, Ankara’da 96,75 TL’ye, İzmir’de ise 97,02 TL’ye yükseldi. Doğu illerinde ise fiyat 98,47 TL seviyesine kadar çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ile döviz kurlarındaki değişim etkili oluyor. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı bölgelerde 100 TL sınırına dayandı.

PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YAKLAŞTI

Petrolün varil fiyatının 110 dolar seviyesine yaklaşması, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Döviz kurlarındaki yükseliş de fiyatlara doğrudan yansırken, küresel piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Fiyat artışında Husilerin Babülmendep Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarının sürmesi ile Körfez ülkelerinin Umman’da gerçekleştirmeyi planladığı enerji toplantısının ertelenmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

MOTORİNDE ÖTV KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Motorin fiyatlarındaki yükselişte Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi de etkisini sürdürüyor. Ağustos ayında sıfırlanan motorin ÖTV’si, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak yeniden uygulanmaya başladı.

Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV tutarı ekim ayında 6 TL’ye, kasımda 9 TL’ye, aralık ayında ise 12 TL’ye çıkacak. 1 Ocak 2027’den itibaren motorinden alınacak ÖTV’nin litre başına 13,9006 TL olarak sabitlenmesi öngörülüyor.