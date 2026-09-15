Atıcı, adaylığını kamuoyuna duyurmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede genel başkanlığa aday olma kararını Kılıçdaroğlu’na aktaran Atıcı, ziyaretin destek istemek ya da onay almak amacıyla gerçekleştirilmediğini söyledi.

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Atıcı, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin “izin almak, icazet almak veya destek talep etmek” amacı taşımadığını ifade etti.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan hareketlilik sürerken, yapılacak kurultayda birden fazla ismin genel başkanlık için yarışabileceği belirtiliyor. Atıcı ise adaylığını açıklayan ilk isim oldu.