Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadın ve çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle rekora koşuyor. Müdürlük kurulduğu günden bu yana; bir buçuk yıl içerisinde binlerce insana ulaşan hizmetleri ile ilçe halkının hizmetinde.

Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyeciliği öncülük eden çalışmaları ile dikkat çekiyor. Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi’nde, tarihi bir binada eğitim gören çocuklara birbirinden özel eğitimler veriliyor. Anneler ise bu eğitim ve atölyelerin kimisine katılım göstererek, çocukları ile faydalı zamanlar geçiriyor. Kadınlara yönelik eğitimlerde; kitap kulübü, aile, sağlık, istihdam ve yemek atölyeleri öne çıkıyor. Bu eğitimlerde kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de iş hayatında daha aktif rol almalarına katkı sağlanıyor. Çocuklara yönelik programlarda ise aile, sosyal sorumluluk, sağlık, sanat ve kitap kulübü başlıkları yer alıyor. Çocuklar hem okuma sevgisi kazanıyor hem de sanat ve sosyal etkinliklerle kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Bu çalışmalar, çocukların özgüven kazanmalarına ve kadınların toplumda daha güçlü yer edinmelerine katkı sunuyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık: "Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla toplumun her kesimine dokunarak kadınların ve çocukların hayatına değer katıyoruz. Burada verilen kapsamlı eğitimler, çocuklarımızın kimliklerini bulmalarına katkı sağlarken kadınlarımızın da toplumda daha güçlü bir yer edinmelerine imkân tanıyor. Eğitimlerimizle kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.