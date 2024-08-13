Mudanya Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında 'güvenli kent, güvenli yaşam' iş birliği protokolü imzalandı.

Mudanya'yı depreme ve her türlü afete karşı dayanıklı, dirençli ve güvenli kılmak adına çalışmalar yürüten Mudanya Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile protokol imzalayarak önemli bir adım daha attı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek arasında, “Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için Mudanya'da güvenli kent, güvenli yaşam” iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde bürokrasinin azaltılması, yapılarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için mimarlık hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilmesi hedefleniyor.





Tetkik süreci kısaltılacak

Protokolle beraber konusuna bağlı olarak yapılacak ortak çalışmalar ile şube bünyesinde asgari çizim standartları üzerinden onay alan mimari projelerin, belediye proje tetkik biriminde sadece imar ve ilgili yönetmeliklere göre incelenerek, tetkik sürecinin kısaltılması da hedefleniyor.

Akademik odalarla yapılan protokollerin önemine değinen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Ortak akıl sürecini önemseyen ve harekete geçen Mudanya Belediyemizi tebrik ediyor, gerçekleştireceğimiz çalışmaların Mudanya için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



"Bilim her zaman referans olacak"

Bilimin ışığında attıkları adımlarla, Mudanya'nın depreme dayanıklı bir ilçe olmasını sağlayacaklarını ve bu konunun öncelikleri olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, “Kentimizi yönetirken ve geleceğe hazırlarken bilimi referans almak zorundayız. Afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Meslek odalarının, tecrübe ve yetkinlikleri ile gerçekleştirdikleri çalışmaların sağlıklı bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Dalgıç, “Halkımızla barış içinde, bilimin ışığında attığımız adımlarla Mudanya'mızı güvenli hale getireceğiz. Protokole katkı sağlayan odamıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.