Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Osman C. (49) yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Sürücü Rahat M.(40) yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet M. (36) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.