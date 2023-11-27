Süper Lig'in tanınmış hakemleri Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler, kendilerine yöneltilen küfürlere karşı bir dizi tazminat davası açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu üyeleri olarak bilinen hakemlerin, sosyal medya üzerinden hakaretlere maruz kalarak bunları hukuki sürece taşıdığı belirtiliyor.

Gelir Kapısı Haline Geldi!

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Arda Kardeşler'in Bursa'da bir dizi küfür ve hakaretle ilgili tazminat davası dosyası bulunuyor. Diğer yandan Zorbay Küçük'ün, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen küfürlere karşı 400'den fazla tazminat davası açtığı ifade ediliyor.

Radyospor'a konuşan Salim Manav, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Hakemler, tazminat davalarını gelir kaynağı haline getirmiş durumda. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. Zorbay Küçük'ün öğrenildiğine göre 1000'den fazla dosyası bulunuyormuş. Hakemler, hakemlik gelirlerinin çok üzerinde gelir elde ediyorlar. Bu durum, hakemlerin kararlarına yönelik bir şüphe uyandırabilir. Bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulması gerekiyor.”