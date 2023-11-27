2024 yılının başında yürürlüğe girecek olan 80 maddelik torba yasa, genel sağlık sigortası prim borcu olan milyonlarca vatandaşı olumlu bir şekilde etkileyecek. İsa Karakaş'ın duyurduğu müjdeye göre bu yasa, borçlara af getirerek biriken prim borçlarına çözüm sunacak.

Yeni yılın ilk günlerinde duyurulan 80 maddelik torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İsa Karakaş'ın paylaştığı bilgilere göre torba yasada yer alan sürpriz maddeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle genel sağlık sigortası prim borçlarına af getirilecek.

Af Geliyor!

Torba yasa hakkında yapılan açıklamalara göre milyonlarca vatandaşı etkileyen bu gelişme, sağlık sigortası prim borcu bulunanların yüzünü güldürdü. Çalışan milyonlarca vatandaşın sık sık gündemine gelen prim yapılandırmalarına rağmen borçların ödenemediğine dikkat çeken İsa Karakaş, 2024 yılında genel sağlık sigortası prim borçlarına af getirileceğini müjdeli. Genel sağlık sigortası affı kapsamında 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle biriken prim borçları, faizleri ve gecikme zammı ile cezalarından vazgeçilecek. Bu kapsamda, milyonlarca vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

Ancak genel sağlık sigortası borçlarını, faizini, gecikme zammını ve gecikme faizini ödeyenler, ödemelerini tekrar alamayacak. İsa Karakaş'ın sosyal medya hesabından "Tarihin en büyük sosyal güvenlik affı" olarak nitelendirdiği bu gelişme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan torba yasanın ekonomiye dair birçok madde içerdiğini de gösteriyor.

Karakaş, torba yasanın sadece sonuncusu olmadığını belirterek ilerleyen dönemde taleplere göre genişleyebileceğini ve ek maddelerin eklenebileceğini söyledi. 1 Ocak tarihinden itibaren emekliler ve memurların zamlı maaş alacağını da belirten Karakaş, 7 bin 500 TL altında maaş alanlarla ilgili beklentilerin olduğunu ve bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.