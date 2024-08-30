Sağlık Bakanlığınca 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası yapıldı. Buna göre, Şırnak'a 21 uzman 192, Hakkari'ye 177, Van'a 279 ve Muş'a 149 doktorun ataması yapıldı. Atama kararı sonrası bölge illerindeki vatandaşları sevinç sardı. Özellikle tedavi için çevre illere sık sık giden vatandaşların atamalar sonrası bu durumu minimuma düşürmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığınca 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gerçekleştirildi. Buna göre 81 ile doktor atamaları yapıldı. 'Doktor eksikliği' gerekçesiyle tedavi olmak için çevre illere giden illere çok sayıda doktor ataması dikkat çekti. Bölge illerinden Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'a yaklaşık 800 doktor ataması yapıldı.

BRANŞLAR BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasına göre Şırnak merkez ve ilçelerindeki hastanelere 192 doktorun ataması gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde göreve başlayacak olan doktorların alanları ise şöyle: "Tabip, adli tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, halk sağlığı uzmanı, radyoloji uzmanı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk ve ergen sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, genel cerrahi uzmanı, göğüs hastalıkları, kardiyoloji uzmanı, nöroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı."

HAKKARİ'YE 177 YENİ DOKTOR ATANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından Hakkari ve ilçelerindeki hastanelere 177 yeni doktor atandı. Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında, Hakkari'ye 1 yan dal uzmanı, 37 uzman hekim ve 139 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 kadro tahsis edildi. Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında ilimize 1 yan dal uzmanı, 37 uzman hekim ve 139 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 kadro tahsis edildi. Yapılan kadro tahsislerinin Hakkari ilimize hayırlar getirmesini temenni ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na şükranlarımızı arz ederiz" denildi.

VAN'A 279 YENİ HEKİM ATAMASI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van'a 54'ü uzman hekim, 225'i hekim olmak üzere toplamda 279 yeni kadro tahsis edildi. Van Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, kente 279 hekim ataması yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında 54'ü uzman hekim, 225'i hekim olmak üzere toplamda 279 doktorun atandığı ve bunların kentin değişik bölgelerinde görev yapacakları belirtildi.

MUŞ'A 149 DOKTORUN ATAMASI YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Muş'a 149 doktor atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasına göre Muş merkez ve ilçelerindeki hastanelere 149 doktorun ataması gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde göreve başlayacak hekimlerin alanların ise şöyle: "Perinatoloji uzmanı, acil tıp uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, halk sağlığı uzmanı, aile hekimliği uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, pratisyen hekim, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, kardiyoloji uzmanı, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı." Yöre sakinleri doktor atamalarıyla birlikte daha iyi bir sağlık hizmeti alacaklarını ve çevre illere gitme oranını düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.