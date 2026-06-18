Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılış programı gerçekleştirildi. Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanındaki etkinlik alanında düzenlenen programda geleneksel mesir macunu dağıtımı ve sanatçı Fadıl Aydın konseri gerçekleştirildi. Açılış programına vatandaşların ilgisi yoğun olurken festivalin 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

'Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız'

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Milletler, devletler ve medeniyetler bir taraftan askeri güçleriyle, iktisadi güçleriyle var olurken bir diğer taraftan da kültürleriyle ve sanatlarıyla varlıklarını devam ettirirler. İşte bugün İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1463 yılında doğmuş, ülkemizin birçok şehrinde yaşamış ve aynı zamanda Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmiş ve burada ebedi aleme intikal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız. Hem mutasavvıf kişiliğiyle ve yetiştirdiği insanlarla hem de dağıttığı şifayla medeniyetimizin çınarlarından olan Merkez Efendi'nin aynı zamanda hatırasını yaşatan ve bugünlere taşıyan kıymetli belediye başkanımız ve belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbulumuz medeniyetlere beşiklik yapmış, başkentlik yapmış 3 kadim medeniyetin izini taşıyan güzide bir şehrimiz ve İstanbul'umuzun aynı zamanda en kıymetli ilçelerinden olan Zeytinburnu'muzun da bugün burada bambaşka bir kimlikle var olduğunu ve geçmişin izlerini en güzel şekilde taşıdığına şahitlik ediyoruz' diye konuştu.

'4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u bekliyoruz'

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'mizin 27'ncisinin açılışını yapacağız. Tam 27 yıl önce Zeytinburnu'muzda yatan, Zeytinburnu'muzun ebedi misafiri, Merkez Efendi'nin adını yüceltmek için başlattığımız festival, 26 yılını tamamladı. Bu vesileyle Merkezefendi çevresi büyük bir dönüşüm geçirdi. Burada gördüğünüz yapıların tamamı kültür vadisi adı altında restore edildi. Bambaşka bir hüviyete büründü. Yine Merkez Efendi'den ilhamla başlattığımız bu çalışmanın sonucunda Türkiye ilk tıbbi bitki bahçesine kavuştu. 2003 yılında temeli atıldı. 2005 yılında hizmete açıldı. Türkiye'den ve dünyadan 750'nin üzerinde tıbbi bitkinin idamesini sağlıyoruz. Burası Türkiye'nin aynı zamanda bir araştırma merkezi. İlgili kurum ve kuruluşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren, destek veren 750 tıbbi bitkiyi idame eden, bütün dönemlerini fotoğraflayan, kayıt altına alan bir merkez durumunda. Bu yıl da 27. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında burada yöresel yemek yarışması yapılacak. Yemek yarışmasından kastımız, fast food kültürüne karşı Türk mutfağını öne çıkarmak. Burada evinde üretilen yemeklerle, hemşehrilerimiz yarışacaklar. Festival boyunca atölyeler, seminerler, söyleşiler ve konserler olacak. 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u bekliyoruz' dedi.

Açılışa katılan vatandaş Aysel Aksu, 'Bugün burada mesir macunu dağıtıldı. Her yıl burada yapılıyor, her sene katılıyorum. Başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından yapılıyor. Etkinliği beğeniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.