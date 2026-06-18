Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlaması ve satışı alanlarında 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren MAY Tohum, Ar-Ge ve üretim yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de Türk tarımına değer katmaya devam ediyor. 'Kazanmayı Bilen Çiftçi' sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen finansal okuryazarlık eğitimleriyle çiftçilerin etkin bütçe yönetimi, nakit akışı planlaması, tasarruf alışkanlıkları ve yatırım kararları konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

'Çiftçilerimizin yalnızca üretim değil, finansal anlamda da güçlenmesini önemsiyoruz'

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve finansmana erişim konusundaki zorlukların finansal okuryazarlığın tarımsal üretimdeki önemini daha da belirgin kıldığını ifade etti. Çiftçilerin yalnızca iyi birer üretici olmalarının değil, aynı zamanda gelir-gider dengesini doğru yöneten, yatırım kararlarını bilinçli alan, finansal risklerini görebilen ve verimli bir şekilde yönetebilen girişimciler olmalarının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yusuf Yormazoğlu, 'Türk tarımına değer katacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Değişen iklim şartlarına daha dayanıklı ve verimli çeşitler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımıza, üretim süreçlerimize ve çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyoruz. Ancak bizim için en önemli paydaşlarımızdan biri olan çiftçilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek de büyük önem taşıyor. Bu nedenle finansal okuryazarlık eğitimleri konusunda özel eğitim alan saha çalışanlarımızın sunduğu eğitim desteğiyle çiftçilerimizin yalnızca tarladaki başarılarını değil, finansal dayanıklılıklarını da artırmayı hedefliyoruz. Özellikle günümüzün zorlu ekonomik şartlarında bütçe yönetimi, nakit akışı planlaması ve doğru yatırım kararları her zamankinden daha kritik hale geldi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında başlattığımız Finansal Okuryazarlık eğitimleri sunduğumuz 'Kazanmayı Bilen Çiftçi' projemize her geçen yıl artan bir ilgi görüyor. 2026 yılının ilk dört ayında Türkiye'nin 43 farklı noktasında 4 bin 450 paydaşımıza ulaşmış olmamız, bu konudaki ihtiyacın ve ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimizin sürdürülebilir başarılarına katkı sağlayacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

2026 yılında rekor katılım

Finansal okuryazarlık alanındaki eğitim yolculuğuna, 2019 yılında 359 kişiye, 2022 yılında 776 kişiye, 2025 yılında 160 kişiye ve bu yıl ise 2026 yılının ilk 4 ayında 4 bin 450 kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Böylece MAY Tohum, 2019 yılından günümüze kadar toplam 5 bin 745 çiftçi ve sektör paydaşının finansal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla, Edirne, Erzincan, Iğdır, Konya, Karaman, Aksaray, Samsun, Düzce, Afyonkarahisar, Tokat, Amasya ve Kahramanmaraş olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bir çok ilde eğitimler verildi. Özellikle 2026 yılı, proje kapsamında ulaşılan en yüksek erişim rakamına sahne oldu. Yılın ilk dört ayında Türkiye genelinde 43 farklı lokasyonda düzenlenen eğitim etkinlikleriyle 4 bin 450 katılımcıya ulaşılarak önemli bir başarı elde edildi. Eğitimler, farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren üreticileri bir araya getirirken, tarımsal üretimde finansal planlamanın önemi konusunda da geniş bir farkındalık oluşturdu.

Türk tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamayı temel hedeflerinden biri olarak gören MAY Tohum, önümüzdeki dönemde de üreticilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim projeleriyle çiftçilerin yanında olmayı sürdürecek.