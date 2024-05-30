Kocaeli’nin Körfez ilçesinde halı saha maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yarımca Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi zabıta memuru Rıdvan Karadağ (48) halı saha maçının ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Karadağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Karadağ’ın cenazesi, Körfez Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Cami’de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.