Körfez Belediyesi, zamanla deforme olan İlimtepe Mahallesi’ndeki 5. etap ve 21. Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, zamanla deforme olan ulaşım akslarında asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak İlimtepe bölgesinde çalışma yürüttü. Ekipler, 5. etap ve 21. Sokak’ta çalışma gerçekleştirdi. İlk olarak 5. etapta çalışma yürüten ekipler, zamanla yıpranan kesimlerde yeniden asfalt serimi yaptı. Daha sonra da 21. Sokak’ta çalışma yürütüldü. Vatandaşlar çalışmalar dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.