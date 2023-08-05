Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Mahallesinde halk otobüsü şoförü ile özel otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışmasında kan aktı. Boğazından kesici aletle yaralanan halk otobüsü şoförü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesinde Salı Pazarı mevkiinde halk otobüsü sürücüsü Mehmet A. (55) ile bir özel otomobil sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otobüsü durağa kadar takip eden otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, halk otobüsü sürücüyle kavga etmeye başladı. Kesici bir aletle boğazından yaralanarak kanlar içinde kalan otobüs sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber merkezi