Bursa'nın Keles ilçesinde 1971 yılında dünyaya gelen Osman Mesten, eğitim ve siyasi hayatıyla tanınan bir isimdir. İlköğrenimini Bursa Keles 1. Murat İlkokulu'nda tamamlayan Mesten, ortaokul eğitimine Eskişehir İmam Hatip Lisesi'nde devam etmiş ve liseyi ise Bursa İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden başarılı bir şekilde mezun olmuştur.

1998 yılında İstanbul'da başladığı avukatlık kariyerine 2000 yılından itibaren Bursa'da devam eden Osman Mesten, bu süreçte siyasi ve sosyal hayatın içinde aktif bir rol oynamıştır. Lise ve üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı öğrenci temsilciliği yaparak toplumsal faaliyetlerde bulunmuş, Refah Partisi gençlik kollarında görev almıştır. Daha sonra Fazilet Partisi Bursa İl Teşkilat Başkanlığı, Saadet Partisi İl Başkanlığı ve GİK üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Osman Mesten ayrıca Has Parti'nin Bursa Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlenmiş, Bursa İHH'nın kurucu başkanlığını üstlenerek insani yardım alanında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeliği, Süleyman Çelebi Derneği ve Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi'nin kurucu heyetlerinde yer almıştır.

Avukatlık mesleğinin yanı sıra, halen Bursa Hayat Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır ve İstanbul merkezli Hukukçular Derneği'nin Bursa il temsilcisidir.

Evli ve üç çocuk babası olan Osman Mesten, siyasi hayatına da katkı sağlamış ve 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Mesten, TBMM'de 28. dönem 2. bölge milletvekilidir.