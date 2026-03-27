İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta devam eden müzakerelerin ortasında İran’a askeri operasyon başlattı. Buna karşılık İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki belirlenen hedeflere misilleme saldırıları düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta Doğu’yu kısa sürede savaşın merkezine çeken çatışmalarda, İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. Öte yandan İran basını, Hamaney’in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri kamuoyuna sundu.

ÖLMEDEN 23 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Kaydedilen son görüntünün Hamaney’in ölümünden 23 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler:

Dini lideri Ali Hamaney

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

Savunma Bakanı Ali Nasırzade

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur

Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini