Kentte okuma alışkanlığını artırmak ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla 2024 yılından bu yana 9 yeni kütüphane projesi hayata geçirildi. İzmit, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük ve Dilovası ilçelerinde kurulan tesislerle birlikte kent genelindeki kütüphane sayısı 10'a ulaştı. Bu merkezlerde toplam 117 bin 742 basılı eser ve 29 bin elektronik kitap vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ücretsiz internet, bilgisayar erişimi ve sessiz çalışma alanlarıyla özellikle lise ve üniversite öğrencilerinden ilgi gören tesislerden İzmit Millet Kütüphanesi 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verirken, Alev Alatlı Kütüphanesi 500, Darıca Millet Kütüphanesi ise 300 kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.

Atölye ve programlara 755 bini aşkın kişi katıldı

Sadece kitap ödünç alınan yerler değil, aynı zamanda birer yaşam alanı olarak tasarlanan tesislerde; çok amaçlı salonlar, toplantı odaları, çocuk kütüphaneleri ve kafeteryalar da yer alıyor.

Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren alanlarda bugüne kadar yazar buluşmaları, sınav destek programları ve masal atölyelerini kapsayan 5 bin 123 etkinlik gerçekleştirildi. Söz konusu programlara katılanlar ile kütüphaneleri kullanan ziyaretçilerin toplam sayısı ise 755 bin 138'e ulaştı.