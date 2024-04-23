Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyalarında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlama programı Anadolu Hamidiye Tabyalarında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinliğe; Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve eşi Sibel Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programında Ticaret Borsası İlkokulu öğrencisi Cihan Ata Sevinç tarafından “Dünya Çocuk Bayramı” isimli şiir okundu. Kepez Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisinin izlenmesinin ardından Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve eşi Sibel Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek ve protokol üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar ve kurumlar tarafından açılan stantları ziyaret ederek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini ve coşkusunu paylaştı.

Hamidiye Tabyalarında kurulan stantlarda çocuklar ile yakından ilgilenip, bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, stantlarda bulunan ürünler hakkında bilgi aldı ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.