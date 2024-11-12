Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı gümrük sahasına boş gelen tırda yapılan arama sonucunda 15 paket içinde 17 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye girmek üzere gümrük sahasına gelen boş tır mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında boş tır yakın takibe alınarak x- ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından, tırın dorsesinde yapılan detaylı arama sonucunda, dorsenin taban kısmına gizlenmiş vaziyette streç filme sarılı 15 paket bulundu. Paketlerin içeriği üzerinde yapılan analiz sonucu 17 Kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.