Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta’da, 25 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş dosyası ele alınarak son gelişmeler canlı yayında izleyiciye aktarıldı.

25 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA KARAR KESİNLEŞTİ

4 Ocak 2001’de İstanbul Kadıköy’deki evinde kanlar içinde bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın cinayeti, uzun yıllar faili meçhul kaldı.2020 yılında yapılan adli tıp incelemelerinde cinayet bıçağında baba Nezih Çinkitaş’a ait yoğun DNA profiline rastlanması üzerine soruşturma derinleşti. Bu gelişmenin ardından baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş tutuklanmış, yaklaşık 6 ay sonra ise ev hapsine alınmıştı.O dönemde de yalnızca Neler Oluyor Hayatta ekibine konuşan Nezih Çinkitaş, Yüksek Mahkeme tarafından onanan müebbet hapis kararını da yine aynı ekipten öğrendi.

25 YILLIK HAPİSTEN TABUTLA ÇIKARIM”

Müebbet hapis kararına tepki gösteren baba Çinkitaş’ın “Ben kızımı katletmedim, adalet ters işliyor. Suçsuzluğumu ispatlamam bekleniyor. 65 yaşındayım, 25 yıllık hapisten tabutla çıkarım” dediği öğrenildi.

ACILI ANNE: BENİM İÇİN HERKES ŞÜPHELİ

Kararın ardından canlı yayına bağlanan anne Handan Yılmazer ise, kızının katilinin babası olmasına şaşırdığını belirterek Hande’nin babasından şiddet görmediğini ancak üvey anne Şehnaz Çinkitaş’tan zaman zaman şikayetler dile getirdiğini aktardı.