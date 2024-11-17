İstanbul’un kültür ve sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2024 sezonunu unutulmaz bir finalle tamamlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Hizmet ve İletişim iştiraki Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren bu ikonik mekan, sezon süresince 800 bin müzikseveri ağırlayarak, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ve dünya çapındaki ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturdu. Yenilenen yüzüyle dikkat çeken Harbiye Açık Hava, pop, rock, caz, klasik müzik gibi farklı müzik türlerini bir araya getirerek müzikseverlere benzersiz bir deneyim sundu.

Sezon boyunca ev sahipliği yaptığı konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Harbiye Açık Hava, muazzam bir finalle sezon kapanışı yapacak. 18 Kasım’da, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Gülşen, Harbiye Açık Hava sahnesine çıkarak, sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla müzikseverlere nostalji dolu ve coşkulu bir akşam yaşatacak. Harbiye'nin tarihi sahnesinde bir araya gelecek dinleyiciler, Gülşen’in performansıyla 2024 sezonunu uğurlayacak.

Harbiye Açık Hava, sezon kapanışıyla İstanbul’un kültür-sanat sahnesinde derin bir iz bırakırken, yeni sezonda da dolu dolu etkinlikleriyle müzik tutkunlarını aynı coşkuyla ağırlamaya devam edecek.