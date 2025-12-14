Bursa’da 700 kadının katılımıyla düzenlenen kadınlar matinesi, sahnede yaşanan ilginç bir patent sürpriziyle adeta gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Mehmet Çevik’in sahnesi kadar, kendisine hediye edilen "heralde" kelimesinin patenti gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Bursa’nın sevilen sesi Mehmet Çevik, birbirinden güzel şarkılarıyla kadınlar matinesinde salonu dolduran yüzlerce davetliyi coştururken, konser sırasında yapılan sürpriz herkesi şaşkına çevirdi. Sanatçının eşi Gizem Çevik, Mehmet Çevik’in yıllardır sahnede, günlük yaşamda ve röportajlarında sık sık kullandığı "heralde" kelimesini 10 yıllığına patentlettirdiğini açıkladı. Bu sürpriz anons, salonda büyük alkış ve kahkahalarla karşılandı.

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Çevik, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Çevik, "Gerçekten şok oldum. Benimle özdeşleşmiş bir kelimeydi. Sahnede, evde, her yerde ‘heralde’ diyorum. Eşim bunu düşünmüş ve bana böyle sıra dışı bir hediye almış. Artık bu kelimenin patenti bende. Buradan herkese açıkça söylüyorum; bu isimle marka açan olursa direkt dava açarım," diyerek hem güldürdü hem de iddialı bir çıkış yaptı.

Müzik, eğlence ve sıra dışı bir patent hikâyesinin buluştuğu kadınlar matinesi, Bursa gecelerine damga vururken, "heralde" patenti şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.