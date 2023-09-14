Akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı'nda gerçekleşen olayda, yaşlı bir yolcu trene binerken yardım etmeye çalışan Emine K. adlı bir kadın, tren hareket etmeye başlayınca inmek istedi. Ancak trenden atlayınca dengesini kaybederek düştü ve omzundan yaralandı. Kadın, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadına sedye yardımıyla ulaşarak ambulansa naklettiler. Yaralı kadın daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek kaza hakkında detaylı inceleme başlattı.