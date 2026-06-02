Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ilçe genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti.

Başkana selam veren bir vatandaş, Pendik Belediyesi tarafından Ramazan ayında düzenlenen tekne orucu etkinliklerinin çocukları üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek Başkan Ahmet Cin'e teşekkür etti. Vatandaş, etkinlikler sayesinde çocuklarının ibadete ilgi göstermeye başladığını ifade ederek, 'Başkanım, Ramazan ayında yaptığınız tekne orucu programları vesilesiyle çocuklarım namaza başladı. Evde ben namaz kılarken yanıma seccadelerini serip benimle birlikte namaz kılıyorlar. Şu an bile anlatırken tüylerim diken diken oldu. Bunun için size teşekkür etmek istedim' dedi.

Aynı vatandaş, Ramazan ayı boyunca Pendik Belediyesi tarafından Gazze de kurulan iftar çadırının da mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için önemli bir hizmet olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan vatandaşın sözlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, çocukların ve gençlerin manevi değerlerle yetişmesi için etkinlikler ve projeler ürettiklerini belirterek teşekkür etti.