Yaz aylarında artan sıcaklık, yoğun güneş ışınları, nem oranındaki yükseliş ve deniz-havuz kullanımı cilt sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlar, bu dönemde kullanılan cilt bakım ürünlerinden yaptırılan estetik ve dermokozmetik işlemlere kadar birçok konuda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

"Güneş, sıcaklık ve nem cilt üzerindeki yükü artırıyor"

Yaz aylarında cildin yalnızca güneş ışınlarına değil, aynı zamanda sıcak hava, artan nem oranı ve deniz-havuz suyuna da maruz kaldığını dile getiren Uzm. Dr. Tatar, "Yaz ayları cildimizin en çok güneşe maruz kaldığı ve çevresel faktörlerden en fazla etkilendiği dönemlerden biridir. Güneş ışınlarının etkisi, sıcaklık ve nem oranlarının artması, havuz veya deniz suyu ile sürekli temas cildimize ekstra bir yük bindirir. Bu nedenle yaz aylarında cilt bakım rutinin yeniden gözden geçirmek ve cildi korumaya yönelik önlemler almak büyük önem taşır" diye konuştu.

"Güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemeli"

Yaz döneminde cilt bakımında daha hafif ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Tatar, güneş koruyucu kullanımının ise günlük rutinin vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Tatar, "Yazın cilt bakım rutininizde hafif nemlendirici ve koruyucu ürünler ön plana çıkmalıdır. Güneş koruyucu kremler bu dönemde cilt bakımının vazgeçilmezidir. Günlük kullanımda yüksek koruma faktörlü ürünler tercih edilmelidir. Bunun yanında su bazlı nemlendiriciler ve antioksidan içerikli serumlar cildin nem ihtiyacını karşılamaya ve çevresel zararlara karşı korunmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Yaz aylarında bazı işlemler güvenle uygulanabiliyor"

Yaz aylarında dermokozmetik işlemlerin tamamen bırakılması gerektiği yönündeki düşüncenin doğru olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Tatar, "Bazı uygulamalar uygun şartlarda güvenle yapılabilir. Cildi yenilemek, mat görünümü azaltmak, cilt tonunu eşitlemek, lekelenme sorunlarını hafifletmek veya yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek amacıyla yaz aylarında da uygulanabilecek çeşitli dermokozmetik işlemler bulunmaktadır. Ancak işlem öncesinde cilt yapısı ve çevresel şartlar mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle güneşin etkisi altında olan cildinizin hassasiyetini göz önünde bulundurmalısınız. İşlem sonrası cildinizi güneşten korumak ve iyileşme sürecine dikkat etmek en az işlem kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Mezoterapi cildin nem ve ışıltı desteğine katkı sağlıyor"

Yaz aylarında tercih edilen uygulamalardan birinin mezoterapi olduğundan bahseden Uzm. Dr. Tatar, "Mezoterapi, cilt altına vitamin, mineral ve aminoasit gibi maddelerin enjekte edilmesiyle cildin canlanmasını sağlar. Özellikle yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde uygulanabilir. Yaz aylarında yıpranmış cildi kış dönemine hazırlamanın ve tatil sonrası azalan cilt parlaklığını yeniden kazandırmanın etkili yollarından biridir. Cilt altına verilen bu besleyici maddeler, cildin nem dengesinin korunmasına ve parlaklığının artırılmasına katkı sağlar. İşlem yapıldığı gün deniz ve havuz gibi aktiviteler önerilmemektedir. Sonrasında ise güneşten korunma şartıyla günlük yaşama devam edilebilir" şeklinde konuştu.

"BBL tedavileri yazın da tercih edilebilir"

Broad Band Light (BBL) uygulamalarının cilt yenileme ve ton eşitleme amacıyla kullanılabildiğini belirten Uzm. Dr. Tatar, "BBL tedavileri cilt yenileme, lekelenme sorunlarının azaltılması ve cilt tonunun eşitlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. İşlem sırasında ağrı oldukça azdır ve günlük yaşama hızlı dönüş sağlanabilir. Özellikle bronzlaşmamış ciltlerde yaz-kış uygulanabilen bu yöntem sonrasında güneşten korunmaya dikkat edilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Botoks ve dolgu uygulanabilir"

Botoks ve dolgu uygulamalarının yaz aylarında da sık tercih edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Tatar, şu bilgileri paylaştı:

"Botoks uygulamaları yalnızca mimik hareketlerine bağlı oluşan kırışıklıkların tedavisinde değil, aşırı terleme şikâyetlerinin azaltılmasında da kullanılabilmektedir. Dolgu uygulamaları ise cilde hacim kazandırarak daha genç bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Bu işlemler güneş ışığına bağlı leke riskini artırmaz. Ancak uygulama sonrası bölgenin güneşten korunması önemlidir. Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Yaz aylarında düşük enerji modlarıyla uygulanabilir. Ancak işlem sonrasında cilt güneşe karşı daha hassas hale gelir. Bu yüzden birkaç hafta boyunca güneşten kaçınılmalı ve cilt mutlaka güneş koruyucu ürünlerle korunmalıdır. Hangi işlem uygulanırsa uygulansın, işlem sonrası güneşten korunma kurallarına uyulması gerekir. Yaz aylarında planlanan dermokozmetik uygulamalar mutlaka uzman değerlendirmesi sonrasında yapılmalıdır."