Ajans tarafından yapılan duyuruda, katılımcıların, bölge halkının ve doğanın güvenliğinin öncelik olarak görüldüğü belirtildi. Erteleme kararının, yangınla mücadele çalışmalarının kesintiye uğramaması ve etkinliğin doğaya duyarlı bir biçimde yapılabilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara ve görevleri başında şehit olan görevlilere Allah’tan rahmet dilenirken, ailelerine ve millete başsağlığı mesajı iletildi. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara ve özellikle Bilecik ile Eskişehir halkına geçmiş olsun dilekleri sunuldu. Doğal yaşamın en kısa sürede eski haline dönmesi temennisinde bulunularak, etkinliğin yeni tarihlerinde doğayla yeniden buluşulacağı ve katılımcıların aynı coşku ve heyecanla karşılanacağı vurgulandı.

Kaynak: Haber merkezi