Türkiye’nin ilk TÜBİTAK destekli, üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde yürütülen rejeneratif pamuk hasadı, organik pamuk üretimindeki pozitif etki potansiyelini ortaya çıkardı.ŞANLIURFA (İGFA) - Maritaş Denim’in rejeneratif pamuk projesi, moda tüketimi, kumaş üretimi, hammadde temini ve doğa ile insan arasındaki ilişkiye çözüm sunan bütüncül bir yaklaşım sergiliyor.

Toplamda 340 şirkete kumaş üreten, ulusal ve global denim markalarının en önemli çözüm ortaklarından biri olan Maritaş Denim, 2023 yılında başlattığı rejeneratif pamuk projesinin ikinci hasadını gerçekleştirdi.

Yerel çiftçilerin desteklenmesi ve ulusal çapta yenileyici tarım uygulamalarına dikkat çekilmesi amacıyla başlatılan projede, Maritaş Denim, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile iş birliği yapıldı.

Pamuğun topraktan başlayarak giysiye dönüşme sürecinde çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapılmasının sağlandığı projenin başarısının sadece hammadde temininde değil, aynı zamanda kumaşın üretimi ve nihai moda tüketimi üzerinde de köklü bir değişim oluşturmasının hedeflendi.

Geleceğe yürürken geçmişin faydalarını bütün ile birleştiren bir proje.” olarak tanımlayan Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, “Rejeneratif pamuk yolculuğuna 2022 yılında “yakın tedarik mümkün” diyerek üniversitelerle ve çiftçilerle el ele çıktıklarını, bu yıl yanlarına sürdürülebilir değişime ve yöntemlere inanan ortaklar katarak büyüyerek yol aldıklarını söyledi.

"Yapılan işte yalnızca toprağı ve süreçleri onarmak değil, baştan aşağı bir yenilenmeden bahsediyoruz" diyen Kesim, "Konvensiyonel tarım gibi kökleşmiş alışkanlıkları, yerleşmiş davranışları değiştirmekten, hammadeleri yeniden gözden geçirmekten, ürünlerimizi doğaya uygun üretebilmek için gerekirse en baştan tasarlamaktan bahsediyoruz. Ancak bunu tek başımıza başarmamız imkansız. Değişimi, bizim gibi süreci en başından sonuna kadar ele alıp bilgiyi doğru anlatabilecek, moda endüstrisine tercüme edecek yol arkadaşlarıyla yapmak istiyoruz. Projede bize yol gösteren Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çopur’a, Doç. Dr. Hasan Haliloğlu ve ekibine, Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Güneşoğlu’na teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.