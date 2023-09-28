Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kült film denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine can veren İrlandalı oyuncu Sör Michael Gambon, 82 yaşında öldü.

Dumbledore öldü

Gambon'un ölümü, sevenlerini yasa boğdu.Acı haberi oğlu ve eşi duyurdu.Gambon'un cenaze töreni için henüz bir açıklama yapılmadı.Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor.

Dumbledore karakteriyle dünya tanıdı

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.

Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sör ünvanı aldı

Kariyerine Londra'daki Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nda başladı ve birçok Shakespeare oyununda rol aldı.

1998 yılında eğlence sektörüne yaptığı hizmetlerden dolayı şövalyelik unvanına layık görüldü.

ichael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.