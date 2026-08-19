ÇEKİMSER OYUMUZ KARARSIZLIK DEĞİL

İlhan Baykan, son günlerde partilerinin çekimser oyuna yönelik eleştiriler yapıldığını belirterek, Yeniden Refah Partisi’nin konuya ilişkin tutumunun net olduğunu ifade etti.

“ÇEKİMSER OYUMUZ KARARSIZLIK DEĞİL, VİCDANİ VE İLKESEL BİR DURUŞTUR”

Baykan’ın açıklaması şöyle:

“Son günlerde TBMM'de görüşülen “Çerçeve Yasa” teklifine Yeniden Refah Partimizin verdiği çekimser oy üzerinden çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Buradan açıkça ifade etmek isteriz: Bizler terörün bitirilmesine, silahların bırakılmasına, terör örgütünün tasfiye edilmesine ve Türkiye'nin kalıcı huzura kavuşmasına karşı değiliz. Tam tersine, yıllardır milletimizin canını yakan terör belasından ülkemizin tamamen kurtulmasını istiyoruz. Ancak “Terör bitsin” diyerek, sürecin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabilecek her sonuca peşinen ve koşulsuz “evet” demek de doğru değildir. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın da ifade ettiği üzere, teklifin terör örgütünün tasfiyesi ve silahların bırakılması yönündeki olumlu taraflarını görüyoruz. Bu nedenle doğrudan “hayır” demedik. Ancak ilerleyen süreçte PKK/KCK mensuplarının affı veya cezalarının hafifletilmesi gibi sonuçların ortaya çıkabileceğine yönelik ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. İşte bu nedenle oyumuz çekimser olmuştur. Bu çekimserlik kararsızlık değildir, korkaklık değildir, teröre destek hiç değildir. Bizim duruşumuz nettir: Terör bitsin, silahlar bırakılsın; ancak şehitlerimizin hakkı, milletimizin vicdanı ve adalet duygusu da korunsun.”

ŞEHİT AİLELERİNİN RIZASI OLMADAN NASIL KARAR VERİLEBİLİR?

“Bir şehidin katili hakkında af veya ceza indirimi gündeme gelecekse, öncelikle o şehidin ailesinin, gazilerimizin ve milletimizin görüşü dikkate alınmalıdır. İslam'ın adalet anlayışında da maktulün yakınlarına önemli bir hak tanınmıştır. Bakara Suresi 178. ayette kısas konusunda affetme ve diyet hakkının maktulün yakınlarına tanındığı ifade edilmektedir. Bu nedenle diyoruz ki: Şehitlerimizin hakkı söz konusu olduğunda, onların ailelerinin sesi mutlaka duyulmalıdır. Eğer bir af gündeme gelecekse, bu karar yalnızca siyasi iradenin kararı olmamalıdır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve milletimiz söz sahibi olmalıdır. Gerekirse bu mesele referandumla milletimizin önüne götürülmelidir.”

BİZİM DURDUĞUMUZ YER BELLİDİR

“Biz; Terörün bitmesini istiyoruz. Silahların tamamen bırakılmasını istiyoruz. Türkiye'nin huzur ve güven içerisinde geleceğe yürümesini istiyoruz. Ama aynı zamanda; şehitlerimizin emanetine sahip çıkılmasını, gazilerimizin hakkının korunmasını, şehit ailelerinin vicdanının incitilmemesini, milletimizin rızasının alınmasını istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kalıcı barış ancak adaletle mümkündür. Bu sebeple Yeniden Refah Partimizin verdiği çekimser oy bir çelişki değil; terörün tasfiyesine destek verirken, şehitlerimizin ve milletimizin hakkını da koruyan ilkeli bir duruştur. Terörün tasfiyesine evet. Silahların bırakılmasına evet. Türkiye'nin huzuruna evet. Ancak şehit ailelerinin ve milletimizin iradesi alınmadan yapılabilecek bir affa koşulsuz evet demiyoruz. Bizim çağrımız nettir: eğer bir af gündeme gelecekse, karar milletimizin olsun. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve milletimizin vicdanı bu konuda son sözü söylesin. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin hakkını gözeten adil bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Kaynak: BÜLTEN