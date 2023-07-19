Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile iş arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından hayatını kaybeden Tamer Yatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hasta olan annesine oğlunun ölüm haberinin verilemediği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyenin güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32), iş çıkışı teknik hizmetler birimi çalışanı arkadaşı Tamer Yatan’ı (39) çay içmek için güvenlik kulübesine davet etti. Güvenlik kulübesinde yaklaşık bir saat oturan ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı. Durumu gören belediye çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tamer Yatan ve Kasım Kalın’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki arkadaş kurtarılamadı.

Annesine acı haber verilemedi

Tamer Yatan’ın otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafında bugün teslim alındı. Yatan’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Körfez Hereke’de bulunan Merkez Cami’de kılındı. Cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abisi ayakta durmak zorlanırken gözyaşlarına da hakim olamadı. Tamer Yatan’ın babasının hayatta olmadığı, annesinin ise hasta olduğu için, oğlunun öldüğünden haberi haberi olmadığı öğrenildi. Öte yandan ikilinin çok yakın arkadaş oldukları ifade edildi.