Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ilk turunda, talep eden hasta ve engelli vatandaşları sandığa götüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 28 Mayıs’ta da hizmet verecek.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turunda, oy kullanmak üzere talep eden hasta ve engelli vatandaşların imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hasta nakil araçları 28 Mayıs’ta da hizmet verecek. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile 28 Mayıs 2023 Pazar günü görevleri başında olacak. Talep eden hasta ve engelli vatandaşlar, seçim günü oylarını ikamet ettikleri ilçede kullanabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon hattını arayarak nakil hizmeti isteyebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nden randevu alan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların demokratik haklarını yerine getirebilmeleri için söz konusu hizmet kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin uzman personel ve tam donanımlı araçlarıyla talep eden hasta ve engelli vatandaşları ilçe içindeki oy kullanacakları sandıklara götürecek. Nakil hizmeti sadece vatandaşların ikamet ettiği ilçe içinde verilebilecek.