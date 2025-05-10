Son yıllarda elektrikli scooter kısa mesafeli şehir içi ulaşımda yoğun bir şekilde tercih edilmeye başlandı. Bu araçlar hızlı erişilebilir olmalarına rağmen, yetersiz güvenlik önlemleri ve altyapı eksiklikleri nedeniyle ciddi kazalara ve yaralanmalara da yol açabiliyor. Havaların ısınmasıyla scooter kullanımların arttığı bu dönemlerde ortopedi servislerinde de kırık ve yaralanma şikayetlerinde yoğunluklar yaşanıyor. Vatandaşların scooteri hem eğlence hem de ulaşım aracı olarak kullandığını belirten Can Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, "Bu cihazların hızla hareket etmesi ve denge kaybının kolay olması, ciddi kazaları da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, scooter kullanırken korunma önlemleri almak çok önemli. Çocuklar, kas koordinasyonu henüz tam gelişmediği için bu cihazları kullanırken daha fazla risk altındalar. Hem çocuklar hem de yetişkinler için koruyucu ekipmanlar, kazaların önlenmesinde büyük rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"En sık karşılaşılan yaralanmalar el ve ayak bileği"

Scooter kazalarında en sık karşılaşılan yaralanmaların el bileği ve ayak bileği bölgesinde olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Bu bölgelerde meydana gelen kırıklar veya çıkıklar, ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve bazen cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Ebeveynler olarak, çocuklarımıza güvenli scooter kullanımı hakkında eğitim vermek ve onlara korunma yöntemlerini öğretmek çok önemli. Çocuklar küçük yaşlarda kas koordinasyonu gelişmediği için, onlara bu tarz cihazları kullanmalarını öğretmeden önce yaşlarına uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmek gerekiyor. Scooter mekanik yapısı, tek kişilik kullanıma göre tasarlanmıştır, bu nedenle birden fazla kişinin binmesi veya yük taşınması gibi hatalar kazalara yol açabiliyor. Bu hataları önlemek, güvenli bir sürüş sağlamak adına çok önemli. Ayrıca, kask takmak kafa yaralanmalarını önlemenin en etkili yoludur. Bu basit ama etkili önlemlerle, scooter gibi araçların güvenli ve keyifli bir şekilde kullanılmasına devam edilebilir" diye ekledi.

"Ameliyat oldum ve operasyon oldukça başarılı geçti"

Scooter kazası geçirip dizinden ameliyat olan Aziz Anka Umurbilir (14) ise "Bir yerden dönüyordum, hızlı gidiyordum. Bir anda kontrolümü kaybettim ve çok kötü bir şekilde yuvarlandım. Sol tarafıma düştüm, dizimi hiç kıpırdatamıyordum. Şiddetli bir acı hissediyordum. Hemen acile gittik ama orada gereken müdahale yapılamadı. Daha sonra hocamıza başvurduk. Ameliyat oldum ve operasyon oldukça başarılı geçti. Şu anda neredeyse hiç ağrım yok. O gün scootere binerken hiçbir koruyucu ekipman kullanmadım. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum. Bir daha scooter kullanmayı düşünmüyorum ama eğer tekrar binersem, mutlaka tam güvenlik ekipmanlarıyla ve dikkatli bir şekilde süreceğim. Scooter kullanacak olanlara bir tavsiyem var. Koruyucu ekipmanlarınızı mutlaka takın ve çok dikkatli olun" sözlerini kaydetti.