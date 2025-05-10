Yangın saat 19.30 sıralarında Turgutalp mahallesi Aşkın sokakta bulunan bir vakfa ait Yüksek öğrenim erkek yurdunda meydana geldi. Yurdun bahçesindeki kazan dairesinde meydana gelen yangını gören öğrenciler panikle yurttan çıkarak İnegöl İtfaiyesine haber verdi. O sırada yangın büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler yurttan tahliye edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü. Yurdunun bir kısmında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 3 öğrenciye ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında oksijen verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Tuncay Şentürk