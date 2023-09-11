İleri yaştaki hastaların aslında ister demansı olsun ister olmasın, gerçekten yeteri kadar günlük su tüketimi çok önemlidir. Çünkü ileri yaştaki kişi su tüketemediği anda vücut ve sistem fonksiyonları aksayacaktır. Vücutta dolaşım kabiliyeti bozulacaktır. Birçok organın perfüzyonu bozulacaktır. Tansiyonu düşecektir. Tansiyonu düştüğü zaman düşmeler, düşme sıklığında artış ortaya çıkacaktır. Bu da kırıkları beraberinde getirecektir. Kardiyovasküler sistem dışında gerçekten böbrekler çok önemlidir. Su tüketiminde geride kalan bireylerde ilk ortaya çıkacak sorun idrar miktarında azalma, böbrek fonksiyonlarının bozulması bunun da beraberinde getirdiği sistemik aksamalar kişiyi hastaneye düşürür.

Su tüketememesi gerek istememe sebebiyle, gerek yutamama sebebiyle, gerekse bilinçsizlik sebebiyle ortaya çıkabilir. Bilinçsizliği ortadan kaldırmak çok kolaydır. Mevsimsel değişmeleri de göz önünde bulundurarak iki litre civarında su tüketmesi yeterli bir miktar olarak kabul edilebilir. Çok nadir bazı klinik durumlar vardır. Örneğin, ağır böbrek yetersizliği, diyalize giren hastalar, kardiyovasküler yetersizlik, kalp yetersizliği ya da siroz hastalarında sıvı kısıtlaması gerekebilir. Böyle durumlarda daha düşük hacimlerde sıvı alması gerekebilir. Genel popülasyona bakacak olursak günde iki litre yeterli bir miktardır. Bilinçsizlikle ortaya çıkan sıvı alımı eksikliği bu şekilde çözülebilir. İstek olmaması durumu evre ilerledikçe su içmek istememek eforla çözülebilir. Hasta yakını ya da bakıcının gayretiyle çözülebilir. Yutma güçlüğü de varsa bu konuda bir takım girişimsel uygulamalarla mideye bir tüp yerleştirmeyle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Aksi takdirde zaten sorunlar gitgide büyüyecektir ve belki de kişinin hayatına mâl olacaktır.